Ученые: Бортпроводницы и пилоты самолетов чаще других людей страдают от онкологии из-за солнечной радиации

Они провели исследования с участием 5000 человек, работающих в данной сфере. Оказалось, что женщины имеют рак груди на 50% больше своих коллег, находящихся на земле. Среди таких сотрудников мало курящих и пьющих лиц, что также относится к ожирению, но количество радиации на высоте в 300 раз выше, чем обычно.Пассажиры не ощущают ухудшения здоровья, потому что не летают самолетами каждый день, но проводницы и пилоты постоянно получают дозы облучения. Также большую роль играет частая смена поясов, негативно отражающаяся на внутренних ритмах организма, после чего гормональная система быстро выходит из строя.