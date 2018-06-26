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Ученые: Бортпроводницы и пилоты самолетов чаще других людей страдают от онкологии из-за солнечной радиации

Американские ученые выяснили, что бортпроводницы и пилоты самолетов чаще других людей страдают от онкологии из-за солнечной радиации. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Они провели исследования с участием 5000 человек, работающих в данной сфере. Оказалось, что женщины имеют рак груди на 50% больше своих коллег, находящихся на земле. Среди таких сотрудников мало курящих и пьющих лиц, что также относится к ожирению, но количество радиации на высоте в 300 раз выше, чем обычно.

Ученые: Бортпроводницы и пилоты самолетов чаще других людей страдают от онкологии из-за солнечной радиации


Пассажиры не ощущают ухудшения здоровья, потому что не летают самолетами каждый день, но проводницы и пилоты постоянно получают дозы облучения. Также большую роль играет частая смена поясов, негативно отражающаяся на внутренних ритмах организма, после чего гормональная система быстро выходит из строя.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:49
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