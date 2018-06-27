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Стало известно, когда на рынке появится Samsung Galaxy J8

В Сети было опубликовано информацию касательно даты выхода смартфона Samsung Galaxy J8 на рынок. Таким образом, известно, что устройство должно дебютировать 28 июня.

Стало известно, когда на рынке появится Samsung Galaxy J8


Стоит отметить, что изначально руководство южнокорейской корпорации собиралось выпустить Galaxy J8 на рынок лишь в следующем месяце, тем не менее, позже было решено поступить иначе. Пока что никто из топ-менеджеров компании не комментирует эту ситуацию.

Важно знать, что Samsung Galaxy J8 появится только на индийском рынке смартфонов и неизвестно, будет ли доступна новинка в других регионах. До этого производители точно так же поступили с Samsung Galaxy J6.

Аппарат Galaxy J8 относится к списку бюджетных смартфонов. Он получил экран с разрешением 1480 на 720 точек, 4 гигабайта ОЗУ и 16 Гб ПЗУ, а также камеры на 16 и 5 Мп. За автономность устройства отвечает аккумулятор с разрешением 3,5 тысячи мАч.

Девайс будет доступен на рынке за 278 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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