Стало известно, когда на рынке появится Samsung Galaxy J8

Стоит отметить, что изначально руководство южнокорейской корпорации собиралось выпустить Galaxy J8 на рынок лишь в следующем месяце, тем не менее, позже было решено поступить иначе. Пока что никто из топ-менеджеров компании не комментирует эту ситуацию.Важно знать, что Samsung Galaxy J8 появится только на индийском рынке смартфонов и неизвестно, будет ли доступна новинка в других регионах. До этого производители точно так же поступили с Samsung Galaxy J6.Аппарат Galaxy J8 относится к списку бюджетных смартфонов. Он получил экран с разрешением 1480 на 720 точек, 4 гигабайта ОЗУ и 16 Гб ПЗУ, а также камеры на 16 и 5 Мп. За автономность устройства отвечает аккумулятор с разрешением 3,5 тысячи мАч.Девайс будет доступен на рынке за 278 долларов.