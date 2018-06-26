Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП возле Омска

Тогда иномарка влетела в кювет и снесла дерево на своем пути. Источники информации сообщили, что все пострадавшие особы живы, однако они получили шок, и одна девушка сломала ногу. Вот только горожане сразу обратили внимание на мужчину, который сидит возле этих людей в таком состоянии.Возможно, монах пытается снять стресс своими способами, но рядом с транспортом находится медик и мужчина в камуфляже. Юзеры отметили, что происшествие довольно загадочное и после просмотра фото возникает много вопросов, на которые никто не может ответить.