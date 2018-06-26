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Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП возле Омска

В сетях было опубликовано фото, сразу заинтересовавшее пользователей. Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП возле Омска, где пострадали пассажиры.

Тогда иномарка влетела в кювет и снесла дерево на своем пути. Источники информации сообщили, что все пострадавшие особы живы, однако они получили шок, и одна девушка сломала ногу. Вот только горожане сразу обратили внимание на мужчину, который сидит возле этих людей в таком состоянии.

Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП возле Омска


Возможно, монах пытается снять стресс своими способами, но рядом с транспортом находится медик и мужчина в камуфляже. Юзеры отметили, что происшествие довольно загадочное и после просмотра фото возникает много вопросов, на которые никто не может ответить.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:20
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