Новый образ Шерон Стоун омолодил ее на 30 лет

Облегающий наряд Шэрон дополнила головным убором, украшенным жемчугом, а также очками с прозрачными линзами. Как оказалось, очки должны были придать образу Стоун строгости и саму ее сделать несколько старше, однако все вышло с точностью, да наоборот. Актриса как будто скинула 30 лет. Стоит отметить, что задорная и сияющая улыбка кинозвезды, также сделала свое дело, став главным аксессуаром актрисы тем вечером.Стоит напомнить, что Шэрон Стоун встречается с 41-летним Анджело Боффа. Ходят слухи, что возлюбленный актрисы сделал ей предложение, однако своего согласия она пока не дала, невзирая на серьезность их отношений. Для нее этот брак станет третьим по счету.