Американец запечатлел на камеру НЛО во время полета к Марсу

Мужчина решил сделать несколько снимков ночного неба, но потом заметил объект с помощью своего устройства. Пришельцы не желали показывать себя людям, двигаясь на огромной скорости к планете, после чего скрылись на своей незримой базе. Эксперты после просмотра кадров отметили, что это место расположилось на севере небесного тела.Пока NASA утверждает, что доказательств реального существования НЛО нет. Потому исследователи рады, что получили подтверждение своей теории, потому что они смогут не только рассмотреть внешний вид внеземного корабля, но и узнать о его пути.