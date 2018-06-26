Сергей Саксонов, член Института экологии РАН: Россию ждет новый Чернобыль

Волга постепенно превращается в стоячее болото из-за многочисленных плотин гидроэлектростанций. Об этом сообщил журналистам Сергей Саксонов, профессор, член Института экологии РАН. Подобные изменения начались в начале 50-х годов прошлого века из-за строительства гидроэлектростанций, плотины которых перекрывали ход воде. Из-за этого скорость потока сократилась с 10-12 м/с до 1-2 м/с, что приводит к заиливанию и росту водорослей, которые выделяют ядовитые вещества и сокращают содержание кислорода.Эти все изменения приведут к катастрофе, считает ученый, причем последствия могут превысить отрицательные последствия, которые были после атомного взрыва на ЧАЭС в 1986 году. Единственным решением проблемы может стать освобождение реки путем разрушения плотин и очистки русла реки. В случае, если этого не сделать, то уже через определенное время река-водохранилище станет болотом.