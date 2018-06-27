Китайская станция Тяньгун-2 снова изменила высоту орбиты над Землей
Сообщается, что космическая станция Тяньгун-2 снова изменила высоту своей орбиты. Если ранее специалисты из Китая снизили орбиту с 380 км до 295 км, то теперь она наоборот стала летать выше на 100 км. Пока что специалисты не могут объяснить причину этих маневров.
В свою очередь представители китайского космического ведомства никак не комментируют ситуацию. По мнению эксперта Джонатана МакДауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, за время маневров разница в скорости движения станции составила 56 м/с и для коррекции высоты пришлось израсходовать 144 кг топлива.
Согласно первой версии экспертов, в Китае пытаются проверить работу двигателей и маневренность станции Тяньгун-2. Помимо этого есть вторая версия, объясняющая такие изменения в орбите станции. По мнению некоторых представителей космической отрасли, маневры связаны с проектом строительства новой китайской станции. Известно, что китайцы работают над автономным модулем-телескопом Сюньтянь. Таким образом, в китайском космическом ведомстве могут просто собирать данные, которые должны пригодиться в скором будущем.
В свою очередь представители китайского космического ведомства никак не комментируют ситуацию. По мнению эксперта Джонатана МакДауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, за время маневров разница в скорости движения станции составила 56 м/с и для коррекции высоты пришлось израсходовать 144 кг топлива.
Согласно первой версии экспертов, в Китае пытаются проверить работу двигателей и маневренность станции Тяньгун-2. Помимо этого есть вторая версия, объясняющая такие изменения в орбите станции. По мнению некоторых представителей космической отрасли, маневры связаны с проектом строительства новой китайской станции. Известно, что китайцы работают над автономным модулем-телескопом Сюньтянь. Таким образом, в китайском космическом ведомстве могут просто собирать данные, которые должны пригодиться в скором будущем.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45