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В Индии женщина на новоселье отравила больше 100 гостей из-за критики в свой адрес

В Индии женщина на новоселье отравила больше 100 гостей из-за критики в свой адрес. Преступница хотела уничтожить семью супруга, насмехающуюся над ее цветом кожи и кулинарными способностями.

Особа в возрасте 23 лет устала от обидных слов в свой адрес и решила отомстить. Она подмешала в блюда крысиный яд, а дальше 120 человек, приглашенных в новый дом, попробовали такие деликатесы. Затем люди стали жаловаться на боли в животе, а подросток рассказал полиции, что пища имела горький вкус.

В Индии женщина на новоселье отравила больше 100 гостей из-за критики в свой адрес


В результате 88 пострадавших особ срочно госпитализировали в клинику. Врачи не смогли спасти жизнь 5 жертв отравления, среди которых были дети. Злоумышленница не скрывала, что хотела избавиться от своих врагов на празднике, но ей грозит смертная казнь после суда.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:42
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