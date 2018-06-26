В Индии женщина на новоселье отравила больше 100 гостей из-за критики в свой адрес

Особа в возрасте 23 лет устала от обидных слов в свой адрес и решила отомстить. Она подмешала в блюда крысиный яд, а дальше 120 человек, приглашенных в новый дом, попробовали такие деликатесы. Затем люди стали жаловаться на боли в животе, а подросток рассказал полиции, что пища имела горький вкус.В результате 88 пострадавших особ срочно госпитализировали в клинику. Врачи не смогли спасти жизнь 5 жертв отравления, среди которых были дети. Злоумышленница не скрывала, что хотела избавиться от своих врагов на празднике, но ей грозит смертная казнь после суда.