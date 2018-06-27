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В СМИ появились слухи о беременности Елены Лядовой

Сегодня в СМИ обсуждают интересное положение не только супруги принца Гарри Меган Маркл, но и звезды отечественного кинематографа Елены Лядовой. Недавно жена Владимира Вдовиченкова посетила публичное мероприятие, для которого выбрала платье свободного кроя, ставшее причиной соответствующих слухов.

В СМИ появились слухи о беременности Елены Лядовой


На днях в российской столице прошла премьера фильма «Пылающий» корейского кинорежиссера Ли Чан-Дона. Оценить работу кинодеятеля приехала и актриса Елена Лядова. Супруга Владимира Вдовиченкова выбрала для мероприятия наряд свободного кроя, которым, по мнению СМИ, пыталась скрыть интересное положение.

В СМИ появились слухи о беременности Елены Лядовой


Стоит напомнить, что Елена Лядова является четвертой супругой Владимира. У актера есть двое детей от предыдущих браков. Вдовиченков состоит в официальных отношениях с Еленой с 2015 года. Наследников у актрисы нет, и замужем она не была.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:30
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