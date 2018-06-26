Ольга Орлова сцепилась со своей подписчицей, защищая собственного сына

Не исключением является и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова. На днях она опубликовала снимок, на котором похвасталась достижениями в учебе своего сына. Парень закончил школу с золотой медалью.Но далеко не все подписчики порадовались его успеху, среди них были и те, кто ничего не объясняя, сразу же перешел на личности, и начал оскорблять не только теледиву, но и ее ребенка.В итоге Орлова не стала терпеть и высказала хейтерам все, что она о них думает, не стесняясь в своих выражениях.Стоит сказать, что многие пользователи Сети поддержали Олю и заступились за нее в конфликте с недоброжелателями. Кроме того, они посоветовали ей заблокировать всех тех, кто пишет в комментариях гадости, дабы впредь этого больше не повторялось.