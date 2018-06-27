Пес спас полицейского и стал звездой интернета

Умилительное видео, выложенное в Twitter испанскими полицейскими, вызвало горячий отклик подписчиков. Его просмотрели 13 тысяч пользователей. Сюжет спасения человека собакой собрал 20 тысяч лайков.Собаки, как известно, ради людей готовы на многое: в преданности этих животных не раз убеждались их хозяева. Но в очередной раз можно убедиться в безграничных интеллектуальных способностях собак, которых можно научить не только приносить тапочки и газеты, но и наравне с людьми работать спасателями.