Пес спас полицейского и стал звездой интернета
На тренировке служебных полицейских собак в Мадриде (Испания) пес «спас» служителя порядка и мгновенно стал звездой интернета. Спасение было хоть и тренировочным, но инсценированное состояние «потерпевшего» не помешало Пончо (так зовут четвероногого помощника) броситься к человеку и начать делать прямой массаж сердца.
Умилительное видео, выложенное в Twitter испанскими полицейскими, вызвало горячий отклик подписчиков. Его просмотрели 13 тысяч пользователей. Сюжет спасения человека собакой собрал 20 тысяч лайков.
Собаки, как известно, ради людей готовы на многое: в преданности этих животных не раз убеждались их хозяева. Но в очередной раз можно убедиться в безграничных интеллектуальных способностях собак, которых можно научить не только приносить тапочки и газеты, но и наравне с людьми работать спасателями.
Умилительное видео, выложенное в Twitter испанскими полицейскими, вызвало горячий отклик подписчиков. Его просмотрели 13 тысяч пользователей. Сюжет спасения человека собакой собрал 20 тысяч лайков.
Собаки, как известно, ради людей готовы на многое: в преданности этих животных не раз убеждались их хозяева. Но в очередной раз можно убедиться в безграничных интеллектуальных способностях собак, которых можно научить не только приносить тапочки и газеты, но и наравне с людьми работать спасателями.
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 07:15