Армен Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской из чувства жалости и благодарности

Женщина вспомнила, как он называл пианистку преданной и милой девушкой, которая всегда была готова ему помочь в трудную минуту. Знаменитость заметил, что почти 40-летняя особа не была замужем, и решил изменить ее судьбу в лучшую сторону. Армен Джигарханян тогда шутливо отметил, что после его смерти она быстро найдет достойного избранника.Виталина Цымбалюк-Романовская придумала романтические отношения, которых не было в реальности. Кроме того, она могла спокойно жить дальше с артистом и получить все его наследство без судебных распрей и развода.