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В Micron Technology организовали массовое производства памяти GDDR6

Появилась информация о том, что разработчики компании Micron Technology начали массово производить модули оперативной памяти шестого поколения. Речь идет о чипах GDDR6. Стоит отметить, что этим также занимаются такие корпорации как Samsung и SK Hynix.

В Micron Technology организовали массовое производства памяти GDDR6


Сообщается, что модули GDDR6 от Micron будут иметь 8 гигабайт свободного пространства. Область их применения окажется весьма большой. По словам разработчиков, их можно будет устанавливать в графические системы, игровые приставки, системы автопилотирования, в платформы высокопроизводительных компьютеров и т.д.

Для графических систем скорость передачи данных составит 12-14 Гбит/сек, а в случае с сетевым оборудованием и другими платформами этот показатель будет находиться на уровне 10-12 Гбит/сек. Что касается напряжения, то в первом случае оно составит 1,35 В, а во втором – 1,25 В.

Позже в Micron хотят наладить производство модулей с объемом в 16 гигабайт.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:45
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