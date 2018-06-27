В Micron Technology организовали массовое производства памяти GDDR6

Сообщается, что модули GDDR6 от Micron будут иметь 8 гигабайт свободного пространства. Область их применения окажется весьма большой. По словам разработчиков, их можно будет устанавливать в графические системы, игровые приставки, системы автопилотирования, в платформы высокопроизводительных компьютеров и т.д.Для графических систем скорость передачи данных составит 12-14 Гбит/сек, а в случае с сетевым оборудованием и другими платформами этот показатель будет находиться на уровне 10-12 Гбит/сек. Что касается напряжения, то в первом случае оно составит 1,35 В, а во втором – 1,25 В.Позже в Micron хотят наладить производство модулей с объемом в 16 гигабайт.