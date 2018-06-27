Планшет на базе отечественной ОС Sailfish появится на рынке в сентябре текущего года

Информацию о старте продаж Inoi T8 подтверждает Сергей Богатов, владелец и генеральный директора компании. Информация о продаже планшета, посредством торговой площадки, подтверждается и ее главой Алексеем Сидоркиным. На текущий момент нет точных сведений от специалистов о стоимости устройств, а так же размере партии, планируемой к началу реализации. Новинка будет отнесена к уровню среднего ценового сегмента, на текущий момент это составит ориентировочно от 10 до 25 тысяч рублей.Разработчиками, модель Inoi T8 оснащена системой Sailfish, это отечественная версия операционной системы для мобильных устройств. В текущем году, мае месяце, совладельцем компании-разработчика стал «Ростелеком». Для прошлой версии аппарата, стоимость при выходе на рынок составила 12 тысяч рублей. Пока точных сведений о возможностях и функциональности девайса нет.