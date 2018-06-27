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Планшет на базе отечественной ОС Sailfish появится на рынке в сентябре текущего года

На российский рынок, уже в сентябре этого года, выйдет планшет Sailfish, который полностью работает под управлением отечественной разработки ОС -Sailfish. Производители запланировали реализацию устройства через торговые площадки интернет-магазина, известного под названием - «Байон.ру».

Информацию о старте продаж Inoi T8 подтверждает Сергей Богатов, владелец и генеральный директора компании. Информация о продаже планшета, посредством торговой площадки, подтверждается и ее главой Алексеем Сидоркиным. На текущий момент нет точных сведений от специалистов о стоимости устройств, а так же размере партии, планируемой к началу реализации. Новинка будет отнесена к уровню среднего ценового сегмента, на текущий момент это составит ориентировочно от 10 до 25 тысяч рублей.
Планшет на базе отечественной ОС Sailfish появится на рынке в сентябре текущего года


Разработчиками, модель Inoi T8 оснащена системой Sailfish, это отечественная версия операционной системы для мобильных устройств. В текущем году, мае месяце, совладельцем компании-разработчика стал «Ростелеком». Для прошлой версии аппарата, стоимость при выходе на рынок составила 12 тысяч рублей. Пока точных сведений о возможностях и функциональности девайса нет.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
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