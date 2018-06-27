Планшет на базе отечественной ОС Sailfish появится на рынке в сентябре текущего года
На российский рынок, уже в сентябре этого года, выйдет планшет Sailfish, который полностью работает под управлением отечественной разработки ОС -Sailfish. Производители запланировали реализацию устройства через торговые площадки интернет-магазина, известного под названием - «Байон.ру».
Информацию о старте продаж Inoi T8 подтверждает Сергей Богатов, владелец и генеральный директора компании. Информация о продаже планшета, посредством торговой площадки, подтверждается и ее главой Алексеем Сидоркиным. На текущий момент нет точных сведений от специалистов о стоимости устройств, а так же размере партии, планируемой к началу реализации. Новинка будет отнесена к уровню среднего ценового сегмента, на текущий момент это составит ориентировочно от 10 до 25 тысяч рублей.
Разработчиками, модель Inoi T8 оснащена системой Sailfish, это отечественная версия операционной системы для мобильных устройств. В текущем году, мае месяце, совладельцем компании-разработчика стал «Ростелеком». Для прошлой версии аппарата, стоимость при выходе на рынок составила 12 тысяч рублей. Пока точных сведений о возможностях и функциональности девайса нет.
Информацию о старте продаж Inoi T8 подтверждает Сергей Богатов, владелец и генеральный директора компании. Информация о продаже планшета, посредством торговой площадки, подтверждается и ее главой Алексеем Сидоркиным. На текущий момент нет точных сведений от специалистов о стоимости устройств, а так же размере партии, планируемой к началу реализации. Новинка будет отнесена к уровню среднего ценового сегмента, на текущий момент это составит ориентировочно от 10 до 25 тысяч рублей.
Разработчиками, модель Inoi T8 оснащена системой Sailfish, это отечественная версия операционной системы для мобильных устройств. В текущем году, мае месяце, совладельцем компании-разработчика стал «Ростелеком». Для прошлой версии аппарата, стоимость при выходе на рынок составила 12 тысяч рублей. Пока точных сведений о возможностях и функциональности девайса нет.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30