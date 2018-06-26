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По словам экстрасенса, Ксения Собчак на следующих выборах снова будет баллотироваться в президенты

Ни для кого не секрет, что известная ведущая и журналист Ксения Собчак выдвигала в этом году свою кандидатуру на президентских выборах, однако желанную победу она так и не получила.

Тем не менее, популярный экстрасенс Кажетта Ахметжанова считает, что на следующих выборах теледива снова повторит свою попытку, но, как и в первый раз, потерпит неудачу.

По словам экстрасенса, Ксения Собчак на следующих выборах снова будет баллотироваться в президенты

Правда, ту значимость, которую она приобретет в обществе, поможет ее политической карьере. Ксению пригласят на авторитетную должность, и она займет высокий пост в правительстве государства.

По словам ясновидящей, Собчак придется пройти через многое, но в конечном итоге она будет вершить судьбу России.

Стоит отметить, что сейчас девушка никак не комментирует свои дальнейшие планы в политике и даже не думает о том, чтобы баллотироваться во второй раз. Однако, по мнению многих ее поклонников, до следующих выборов мнение их любимицы может поменяться и она действительно может попробовать вновь выдвинуть свой кандидатуру.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:13
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