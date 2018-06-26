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Певица МакSим порадовала поклонников фото с празднования дня рождения

Певица МакSим опубликовала в Instagram фото, порадовав своих поклонников. Они были сделаны во время дня рождения, когда звезда позировала перед камерой рядом с лошадью в платье белого цвета.

Звезда решила провести праздник в доме за городом, пригласив сюда друзей. Исполнительница была удивлена профессионализмом организаторов и особо выделила баню в этом месте, а дети получили много удовольствия во время прогулок по зоопарку и общения с лошадьми.

Певица МакSим порадовала поклонников фото с празднования дня рождения


Пользователи сетей были восхищены прекрасным внешним видом певицы МакSим, которая потом показала сюжеты, стоя перед объективом в банном халате. После публикации они собрали много лайков и позитивных сообщений от фанатов.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:36
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