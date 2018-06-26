Певица МакSим порадовала поклонников фото с празднования дня рождения

Звезда решила провести праздник в доме за городом, пригласив сюда друзей. Исполнительница была удивлена профессионализмом организаторов и особо выделила баню в этом месте, а дети получили много удовольствия во время прогулок по зоопарку и общения с лошадьми.Пользователи сетей были восхищены прекрасным внешним видом певицы МакSим, которая потом показала сюжеты, стоя перед объективом в банном халате. После публикации они собрали много лайков и позитивных сообщений от фанатов.