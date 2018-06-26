Бритни Спирс на грани нервного срыва

Не так давно бывший муж поп-звезды Бритни Спирс заявил, что сумма алиментов, которую она регулярно перечисляет на своих сыновей, маловата. Невзирая на то, что на данный момент наследники большую часть времени проводят с матерью, Федерлайн настаивает на том, что денег на содержание их сыновей не хватает. На что певица заявила, что не намерена потакать прихотям экс-супруга, и предложила ему обсудить этот вопрос в суде.Судебные разбирательства, однако, заставляют Бритни сильно переживать. Отец певицы волнуется, что на фоне постоянных стрессов у нее снова начнутся проблемы со здоровьем. Тяжбы с Кевином могут отразиться на психическом здоровье Бритни, ей очень тяжело сейчас, признается родитель певицы. Она очень переживает, что может лишиться детей, а ее семья боится очередного нервного срыва.Стоит напомнить, Бритни и Кевин поженились в 2004 году. Федерлайн бросил свою беременную на восьмом месяце подругу ради певицы. Спирс родила ему двоих сыновей, и вскоре после рождения второго объявила о разводе с мужем, пустившись во все тяжкие. Суд усомнился в материнских способностях Бритни и назначил единоличным опекуном Кевина.Сейчас певица ведет здоровый образ жизни: много выступает, поддерживает себя в форме и счастлива с новым возлюбленным.