В AnTuTu опубликовали рейтинг самых выгодных смартфонов за май

Всех победителей разделили по ценовым категориям. В списке до 152 долларов лучшим стал аппарат Xiaomi Redmi Note 5 в комплектации 3/32 Гб. В сегменте с ценниками от 153 до 305 долларов победителем оказался Meizu Pro 7.Huawei Honor V10 объявили лидером в категории от 305 до 457 долларов. В самой дорогой нише от 450 долларов победил OnePlus 6. Его поджимают такие смартфоны как Mi Mix 2s, Smartisan R1, Huawei Mate 10 и Sony Xperia XZ1.Эксперты отмечают, что в целом лучшее соотношение цены и качества показывают устройства Xiaomi Redmi Note 5, Meizu Pro 7 и Xiaomi Redmi 5.