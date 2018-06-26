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В AnTuTu опубликовали рейтинг самых выгодных смартфонов за май

Представители ресурса AnTuTu опубликовали майский список смартфонов, которые по соотношению цены и качества являются наиболее выгодными. Сообщается, что для определения лучших устройств обращалось внимание на стоимость девайса на сайте магазина JD.com и результаты его тестов в бенчмарке.

В AnTuTu опубликовали рейтинг самых выгодных смартфонов за май


Всех победителей разделили по ценовым категориям. В списке до 152 долларов лучшим стал аппарат Xiaomi Redmi Note 5 в комплектации 3/32 Гб. В сегменте с ценниками от 153 до 305 долларов победителем оказался Meizu Pro 7.

Huawei Honor V10 объявили лидером в категории от 305 до 457 долларов. В самой дорогой нише от 450 долларов победил OnePlus 6. Его поджимают такие смартфоны как Mi Mix 2s, Smartisan R1, Huawei Mate 10 и Sony Xperia XZ1.

Эксперты отмечают, что в целом лучшее соотношение цены и качества показывают устройства Xiaomi Redmi Note 5, Meizu Pro 7 и Xiaomi Redmi 5.
 
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Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:36
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