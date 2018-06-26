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Жительница Монако показала, как Виктория Боня выглядит в реальной жизни

Ни для кого не секрет, что многие публичные личности перед тем, как опубликовать свои фото в социальных сетях, редактируют их с помощью различных приложений.

По мнению многих, ярким примером такой знаменитости является Виктория Боня, которая умудряется изменять свою фигуру и внешность не только на снимках, но и в роликах.

Жительница Монако показала, как Виктория Боня выглядит в реальной жизни

И хотя сама экс-участница телепроекта «Дом-2» яростно доказывает всем, что не корректирует фотографии, а лишь иногда накладывает фильтры, дабы сделать их ярче, верят ей лишь единицы.

А все потому, что в Сети появляется слишком много кадров, на которых Виктория представлена такой, какая она есть на самом деле, и ее внешность очень отличается от той, что девушка пытается показать в соцсетях.

Жительница Монако показала, как Виктория Боня выглядит в реальной жизни

А на днях информацию о том, что в реальной жизни Боня практически не похожа на свои снимки подтвердила и жительница Монако, которая часто встречает ее на улицах города.

«Я тоже живу в Монако и встречаю Боню каждый раз и хочу сказать, что она неузнаваемая) я, как водится, делаю вид, что она никто, как и есть на самом деле! А вот фото моей знакомой с ней и из ее профиля», - сообщила девушка, прикрепив фотоколлаж Виктории.


Жительница Монако показала, как Виктория Боня выглядит в реальной жизни
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:48
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