Георгий Полтавченко: Число нищих в Санкт-Петербурге за 17 лет планируется снизить на 3%
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга заявил, что уже через семнадцать лет уровень бедности в городе власти снизят вдвое - до 4% от всего населения страны. По данным Росстата, сейчас в России более 20% населения являются "бедными", существуя за 50-100 рублей в день.
Георгий Полтавченко, глава Санкт-Петербурга заявил, что уже через семнадцать лет уровень бедности в городе власти снизят вдвое. Это заявление было сделано сегодня на собрании городского правительства в Смольном. Чиновник прокомментировал ситуацию так: "Санкт-Петербург не самый бедный город в стране. Потому можно снизить уровень бедности с 8% еще в два раза".
Эти мысли губернатора были им озвучены во время презентации"Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года". Ее разработали под руководством Ивана Филиппова, руководителя отдела стратегического планирования мэрии. По оценке специалистов офиса губернатора, численность населения вырастет до 6 млн 360 тыс. человек, продолжительность жизни достигнет 80 лет, а обеспеченность петербуржцев увеличиться на 20%.
Георгий Полтавченко, глава Санкт-Петербурга заявил, что уже через семнадцать лет уровень бедности в городе власти снизят вдвое. Это заявление было сделано сегодня на собрании городского правительства в Смольном. Чиновник прокомментировал ситуацию так: "Санкт-Петербург не самый бедный город в стране. Потому можно снизить уровень бедности с 8% еще в два раза".
Эти мысли губернатора были им озвучены во время презентации"Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года". Ее разработали под руководством Ивана Филиппова, руководителя отдела стратегического планирования мэрии. По оценке специалистов офиса губернатора, численность населения вырастет до 6 млн 360 тыс. человек, продолжительность жизни достигнет 80 лет, а обеспеченность петербуржцев увеличиться на 20%.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 17:44