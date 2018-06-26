Георгий Полтавченко: Число нищих в Санкт-Петербурге за 17 лет планируется снизить на 3%

Георгий Полтавченко, глава Санкт-Петербурга заявил, что уже через семнадцать лет уровень бедности в городе власти снизят вдвое. Это заявление было сделано сегодня на собрании городского правительства в Смольном. Чиновник прокомментировал ситуацию так: "Санкт-Петербург не самый бедный город в стране. Потому можно снизить уровень бедности с 8% еще в два раза".Эти мысли губернатора были им озвучены во время презентации"Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года". Ее разработали под руководством Ивана Филиппова, руководителя отдела стратегического планирования мэрии. По оценке специалистов офиса губернатора, численность населения вырастет до 6 млн 360 тыс. человек, продолжительность жизни достигнет 80 лет, а обеспеченность петербуржцев увеличиться на 20%.