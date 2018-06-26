В Сети появились изображения смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro

Стоит отметить, что ранее от Xiaomi не было никаких вестей, которые бы касались именно разработки Mi Max 3 Pro. Тем не менее, теперь в будущем можно ожидать презентации девайса. Благодаря опубликованному изображению вероятность этого события значительно возросла.Эксперты решили проанализировать картинку и понять, каким может получиться флагман. Вероятно, что в качестве процессора будет представлен модуль Snapdragon 710 SoC. Объем оперативной и постоянной памяти составит 6 и 128 гигабайт соответственно, хотя, скорее всего, речь идет о максимальной конфигурации. Помимо этого отмечается 6,9-дюймовый экран и аккумулятор с емкостью 5,4 тысячи мАч. Также будет установлена двойная тыльная камера и датчик сканирования отпечатков пальцев. Судя по всему, фаблет станет одним из самых передовых на рынке.Презентация Xiaomi Mi Max 3 Pro ожидается в середине текущего лета.