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В Сети появились изображения смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro

В Сети появилась информация о том, что компания Xiaomi начала работать над смартфоном Mi Max 3 Pro. В подтверждение этому разработчики опубликовали изображение устройства.

В Сети появились изображения смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro


Стоит отметить, что ранее от Xiaomi не было никаких вестей, которые бы касались именно разработки Mi Max 3 Pro. Тем не менее, теперь в будущем можно ожидать презентации девайса. Благодаря опубликованному изображению вероятность этого события значительно возросла.

В Сети появились изображения смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro


Эксперты решили проанализировать картинку и понять, каким может получиться флагман. Вероятно, что в качестве процессора будет представлен модуль Snapdragon 710 SoC. Объем оперативной и постоянной памяти составит 6 и 128 гигабайт соответственно, хотя, скорее всего, речь идет о максимальной конфигурации. Помимо этого отмечается 6,9-дюймовый экран и аккумулятор с емкостью 5,4 тысячи мАч. Также будет установлена двойная тыльная камера и датчик сканирования отпечатков пальцев. Судя по всему, фаблет станет одним из самых передовых на рынке.

Презентация Xiaomi Mi Max 3 Pro ожидается в середине текущего лета.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:23
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