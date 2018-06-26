Откровения голой Кристины Асмус пришлись по душе её пользователям Сети

По словам Кристины Асмус, она просто обожает есть различные продукты, но при этом вынуждена сидеть на очень жестких диетах, чтобы оставаться в хорошей форме. Кроме этого, у актрисы театра и кино есть водительские права, но сама супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова предпочитает сидеть на пассажирском кресле, ведь автомобиль для нее – зал для репетиций, а также офис и своеобразная база для отдыха.В детстве Кристина думала, что станет ветеринарным врачом, но это не помешало девушке завоевать титул мастера спорта по художественной гимнастике. По словам звезды комедийного сериала «Интерны», она очень любит тепло и гораздо более комфортно будет чувствовать себя при температуре +37, чем при +17.В этом году Асмус получила диплом режиссерского факультета, а свои волосы знаменитость никогда не красила. В завершении Кристина отметила, что в ходе прыжков в воду привыкла зажимать нос рукой.