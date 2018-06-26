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Откровения голой Кристины Асмус пришлись по душе её пользователям Сети

Популярная актриса Кристина Асмус рассказала несколько интересных фактов о себе и предложила пользователям Сети отправить в пекло интернет-ресурс «Википедия». Свою публикацию супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова сопроводила весьма откровенным фото, сделанным в ванной.

По словам Кристины Асмус, она просто обожает есть различные продукты, но при этом вынуждена сидеть на очень жестких диетах, чтобы оставаться в хорошей форме. Кроме этого, у актрисы театра и кино есть водительские права, но сама супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова предпочитает сидеть на пассажирском кресле, ведь автомобиль для нее – зал для репетиций, а также офис и своеобразная база для отдыха.

Откровения голой Кристины Асмус пришлись по душе её пользователям Сети


В детстве Кристина думала, что станет ветеринарным врачом, но это не помешало девушке завоевать титул мастера спорта по художественной гимнастике. По словам звезды комедийного сериала «Интерны», она очень любит тепло и гораздо более комфортно будет чувствовать себя при температуре +37, чем при +17.

Откровения голой Кристины Асмус пришлись по душе её пользователям Сети


В этом году Асмус получила диплом режиссерского факультета, а свои волосы знаменитость никогда не красила. В завершении Кристина отметила, что в ходе прыжков в воду привыкла зажимать нос рукой.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Вчера, 23:08
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