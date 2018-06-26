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44-летняя Тайра Бэнкс задумалась о втором ребенке

44-летняя Тайра Бэнкс, которая воспитывает 2-летнего наследника Йорка, на днях призналась, что подумывает о втором ребенке. В своем интервью прессе модель рассказала, что ее мать Кэролин Лондон настаивает на том, чтобы дочь родила ей еще внуков.

44-летняя Тайра Бэнкс задумалась о втором ребенке


Сама Тайра признается, что когда ее мама видит внука, то говорит, что Йорку нужен друг. Мальчик называет себя большим братом, когда видит игрушечных животных. Невзирая на то, что на данный момент Тайру все устраивает и так, она все же склонна поддаться на уговоры матери, однако второй наследник лишь только в планах Бэнкс.

Стоит напомнить, что зимой 2016 года модель стала матерью в первый раз. Отцом ребенка стал ее возлюбленный Эрик Асло, с которым она встречалась на тот момент. Влюбленная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Через год Тайра и Эрик расстались. На сегодняшний день сердце Бнкс свободно.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:36
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