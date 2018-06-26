Поклонники Александра Малинина были поражены его увлечением рыбалкой
Певец опубликовал в Instagram новое фото, позируя перед камерой с удочкой в руках на фоне природы. Поклонники Александра Малинина были поражены его увлечением рыбалкой, написав много лестных слов в его адрес.
Зрители высоко ценят талант исполнителя, радующего их своими хитами, но сам он редко рассказывает о личной жизни. Потому такой сюжет приятно удивил подписчиков, а сам Александр Малинин отметил, что ловит карасей и наслаждается отдыхом от гастролей.
Пользователи сетей позитивно оценили хобби артиста, пожелав ему достойного клева и хорошей погоды. Им было приятно увидеть кумира в обычной одежде и расслабленном состоянии, показавшего людям русскую душу. Многие фанаты стали просить знаменитость опубликовать фото трофеев и рассказать о вкусной ухе.
Зрители высоко ценят талант исполнителя, радующего их своими хитами, но сам он редко рассказывает о личной жизни. Потому такой сюжет приятно удивил подписчиков, а сам Александр Малинин отметил, что ловит карасей и наслаждается отдыхом от гастролей.
Пользователи сетей позитивно оценили хобби артиста, пожелав ему достойного клева и хорошей погоды. Им было приятно увидеть кумира в обычной одежде и расслабленном состоянии, показавшего людям русскую душу. Многие фанаты стали просить знаменитость опубликовать фото трофеев и рассказать о вкусной ухе.