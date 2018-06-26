Wi-Fi Alliance приступил к сертификации стандарта безопасности WPA3 для Wi-Fi

Известно, что новый протокол безопасности будет иметь ряд улучшений. В частности стоит выделить уменьшение количества попыток подбора ключей для хакеров. Это значит, что если первый раз у взломщика не получится подобрать ключ, то ему нужно будет иметь уже физический доступ к устройству, раздающему Wi-Fi-сигнал. Также разработчики внедрили функцию ограничения несанкционированного доступа. Вследствие этого хакер получит возможность работать с устройством только по текущему потоку передачи данных.Важно знать, что для работы с протоколом WPA3 придется заменить оборудование, которое будет поддерживать эту технологию, поскольку данный вопрос невозможно решить с помощью оптимизации программного кода. Эксперты утверждают, что с ростом популярности стандарта Wi-Fi 802.11ax, WPA3 будет все больше распространяться среди пользователей.