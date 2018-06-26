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Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве наследников деньгами вместе любви матери

Певец опубликовал в Instagram видео, сделанное во время отдыха на берегу Средиземного моря. Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве наследников деньгами вместе любви матери.

Звезда проводит время с малышами в Тель-Авиве, отметив, что счастлив, когда слышит их смех, но многие люди не заметили искренности в словах кумира. Они отметили, что Филипп Киркоров не может понять, зачем в его доме должна находиться женщина, но детей нельзя лишать счастливой полноценной семьи, заменив ее богатством.

Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве наследников деньгами вместе любви матери


Также пользователи сетей были недовольны, что Алла-Виктория и Мартин-Кристин имеют личные страницы в сетях, которые ведет исполнитель. Они с детства привыкли к вниманию журналистов и общества, выступая в роли моделей на показах мод. Но такое воспитание может нарушить детскую психику и негативно отразиться на здоровье ребят в будущем.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:55
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