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Чат-бот Воронежских студентов попал в финал IT-конкурса

Подведены итоги проведения Международного IT-конкурса в области цифровых разработок - IT Challenge. После объявления финалистов, все узнали, что в число победителей достойно попали и российские разработчики.

В финал одного из престижных состязаний удалось пробиться разработке проекта студентов из Воронежа. Учащиеся Воронежского госуниверситета представили чат-бот – Masterpiece, позволяющий оперативному поиску информации о проведении художественных выставок в городе, есть возможность оплаты билетов в любую галерею. Также, посредством модуля по распознаванию фотографий, можно провести поиск информации по истории любого произведения искусства, а так же точно определить автора.

Чат-бот Воронежских студентов попал в финал IT-конкурса


О результатах финала конкурса и самих финалистах можно узнать на информационном сайте американской компании Atos, занимавшейся итогами отбора. Общее количество принявших участие команд превысило 200 коллективов из 27 стран мира. Российским участникам, за все время проведения IT Challenge, впервые удалось пробиться в финал.

Кроме коллектива из Воронежа, за обладание главным призом конкурса, в размере €10000, посоревнуются еще две команды представители США. В любом случае, студенты без поощрения точно не останутся. Для занявших второе место, награда обеспечена в размере €5000, попавшие на третье место получат €3000.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:36
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