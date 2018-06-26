Анастасия Решетова получила в подарок от Тимати авто за 20 млн

Сама Анастасия призналась, что не может позволить подобную роскошную вещь, как автомобиль за 20 млн рублей. Потом в комментариях к публикации она поделилась сердечком с Тимати.Напомним, что модель Анастасия Решетова состоит в отношениях с реп-исполнителем Тимати с 2015 года. Поначалу влюбленные скрывали свои чувства от общественности, однако теперь часто появляются на публике в компании друг друга, кроме того, Решетова принимает участие в съемках клипов певца.