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Илья Трунин, замминистра Минфина: ФНС протестирует налог для самозанятых

Минфин в новой версии налоговой реформы ставку налога учредит в размере не более 3% (для физлиц) и 6% (юрлицам). Об этом сказал Илья Трунин, замминистра профильного ведомства.П ри этом весь процесс регистрации и транзакции совершить в "1-н клик".

С начала 2019 года в тестовом режиме регистрация и налог для самозанятых смогут быть введены самостоятельно самими "мелкими" предпринимателями. Удобство новой системы состоит в том, что оплатить налоги можно будет «в 1-н клик». Об этом рассказал в Ново-Огарево президенту страны Михаил Мишустин, глава ФНС.

Илья Трунин, замминистра Минфина: ФНС протестирует налог для самозанятых


Эта система налогообложения в тестовом режиме сначала заработает в 4-х регионах России. Также внедрят мобильное приложение для регистрации в налоговой службе с возможностью производить транзакции без бумажной отчетности и разнообразных форм отчетности. Специалисты в области налогообложения считают, что подобное усовершенствование лишь повысит налоговый гнет на население страны, не улучшая при этом инвестиционный климат.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:11
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