Илья Трунин, замминистра Минфина: ФНС протестирует налог для самозанятых

С начала 2019 года в тестовом режиме регистрация и налог для самозанятых смогут быть введены самостоятельно самими "мелкими" предпринимателями. Удобство новой системы состоит в том, что оплатить налоги можно будет «в 1-н клик». Об этом рассказал в Ново-Огарево президенту страны Михаил Мишустин, глава ФНС.Эта система налогообложения в тестовом режиме сначала заработает в 4-х регионах России. Также внедрят мобильное приложение для регистрации в налоговой службе с возможностью производить транзакции без бумажной отчетности и разнообразных форм отчетности. Специалисты в области налогообложения считают, что подобное усовершенствование лишь повысит налоговый гнет на население страны, не улучшая при этом инвестиционный климат.