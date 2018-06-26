В Анапе дайвер прокатился на огромной акуле и шокировал своим поступком пользователей сетей

Там видно, как человек ухватился за морскую хищницу, которая плывет с улыбкой, потому что ей понравился смелый наездник. Многие юзеры обратили внимание, что особь намного больше этого героя и может проглотить его в любой момент. Сейчас ученые знают 526 видов животных, которые могут достигать 20-метрового размера.Акула Rhincodon typus считается настоящим гигантом, а также хищницы могут нападать на обитателей глубин и людей, пренебрегающих запретами на пляжах. Во многих странах есть ограждения, защищающие туристов от опасности, но хитрые особи умудряются преодолеть препятствия на своем пути.