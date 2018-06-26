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Принц Гарри подогрел слухи о беременности Меган Маркл

На днях принц Гарри улетел в Южную Африку без Меган Маркл, тем самым подогрел слухи о ее беременности. Все дело в том, что герцог Сассекский дал обещание принцу Лесото Сиисо появиться вместе с женой, однако по неизвестным причинам прилетел сам.

Принц Гарри подогрел слухи о беременности Меган Маркл


В Сети мгновенно появились слухи о том, что герцогиня отказалась от долгих перелетов по совету медиков. Ведь, по неподтвержденным данным, монаршая чета ожидает первенца. Согласно информации, поступившей от источников ранее, Гарри и Меган уже была на приеме у врача репродуктолога. Стоит добавить, что и отец герцогини намекнул на интересное положение дочери.

Чтобы там не говорили, королевский двор не дает комментариев по поводу отсутствия герцогини Сассекской в официальной поездке с супругом. Некоторые, правда, полагают, что Меган Маркл занята подготовкой к другим важным встречам и событиям.

Стоит напомнить, что принц Гарри и Меган Маркл познакомились летом 2016 года в британской столице на светской вечеринке у общих знакомых. Через полгода в СМИ появилась первая информация об их отношениях. А в мае текущего года влюбленные стали супругами – герцогом и герцогиней Сассекскими.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:23
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