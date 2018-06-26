Ученые: Чрезмерная радость может стать причиной тошноты, мигрени и ухудшения речи

Серотониновый синдром возникает после сильного перевозбуждения, что также относится к тревожности и паническим атакам. В организме начинается большой выброс гормона, а человек внезапно ощущает потливость, у него могут дрожать руки или проявиться вышеуказанные симптомы.Кроме того, такие процессы не всегда бывают связаны с избытком радости. На выработку серотонина влияет прием антидепрессантов, если люди после них употребляют другие лекарства.