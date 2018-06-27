Новый суперкар Aston Martin DBS Superleggera рассекретили до премьеры
Накануне в сети появились фотографии спортивного купе Aston Martin DBS Superleggera. Новый автомобиль на рынке составит конкуренцию Ferrari 812 Superfast.
В подкапотном пространстве спортивного купе Aston Martin DBS Superleggera установлен турбированный агрегат V12 производительностью 725 лошадиных сил. На пару с двигателем работает модернизированная автоматическая трансмиссия ZF.
Построен автомобиль на алюминиевой платформе, а его кузовные панели выполнены из углепластика. Общая масса суперкара составляет 1 700 килограммов. Благодаря изменённой форме переднего споттера и ветиляционных прорезей у автомобиля увеличилась прижимная сила.
В оснащение Aston Martin DBS Superleggera входит заниженная адаптивная подвеска, самоблокирующийся дифференциал, высокопрочная выхлопная система и карбон-керамические тормозные диски.
В подкапотном пространстве спортивного купе Aston Martin DBS Superleggera установлен турбированный агрегат V12 производительностью 725 лошадиных сил. На пару с двигателем работает модернизированная автоматическая трансмиссия ZF.
Построен автомобиль на алюминиевой платформе, а его кузовные панели выполнены из углепластика. Общая масса суперкара составляет 1 700 килограммов. Благодаря изменённой форме переднего споттера и ветиляционных прорезей у автомобиля увеличилась прижимная сила.
В оснащение Aston Martin DBS Superleggera входит заниженная адаптивная подвеска, самоблокирующийся дифференциал, высокопрочная выхлопная система и карбон-керамические тормозные диски.
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Добавил: Алина Сегодня, 06:00