Новый суперкар Aston Martin DBS Superleggera рассекретили до премьеры

В подкапотном пространстве спортивного купе Aston Martin DBS Superleggera установлен турбированный агрегат V12 производительностью 725 лошадиных сил. На пару с двигателем работает модернизированная автоматическая трансмиссия ZF.Построен автомобиль на алюминиевой платформе, а его кузовные панели выполнены из углепластика. Общая масса суперкара составляет 1 700 килограммов. Благодаря изменённой форме переднего споттера и ветиляционных прорезей у автомобиля увеличилась прижимная сила.В оснащение Aston Martin DBS Superleggera входит заниженная адаптивная подвеска, самоблокирующийся дифференциал, высокопрочная выхлопная система и карбон-керамические тормозные диски.