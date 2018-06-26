В сетях появилось видео мешающего спать ребенку загадочного чудовища

Он проснулся ночью из-за состояния тревожности, после чего решил посмотреть на экран и был в ужасе от увиденного зрелища. Его маленькая дочь тоже не спала, потому что рядом находился ужасный монстр, имеющий бледную кожу. Существо извивалось, чтобы помешать ей лечь назад, а малышка пыталась отогнать его ногой.Когда свидетель события прибежал в комнату, оно исчезло, но запись сохранила информацию о ночных событиях. Сейчас человек переживает за безопасность ребенка и не может понять, зачем в их дом появился выходец из иного мира.