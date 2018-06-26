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Андрей Денисов и Мария Кохно вернутся на телепроект «Дом-2» как пара

Несколько дней назад зрители телепроекта «Дом-2» узнали о том, что Андрей Денисов, более известный всем как Штрих, покинул периметр, поскольку решил попробовать построить отношения с Марией Кохно, которая ушла за ворота более чем полгода назад.

И, судя по всему, у ребят действительно все хорошо, поскольку уже через несколько дней после начала их романа они отправились на родину к Андрею, где тот планирует познакомить Машу со своими родителями.

Андрей Денисов и Мария Кохно вернутся на телепроект «Дом-2» как пара

Денисов надеется, что Кохно именно та девушка, которая ему нужна, а потому относится к ней с трепетом и со всей серьезностью.

А сегодня стало известно, что Андрей и Маша утверждены в новые списки голосования «Второй шанс». По слухам, сценаристам понравилась идея отношений между двумя экс-любовниками, поэтому они хотят вернуть их на проект.

Стоит отметить, что многим зрителям телестройки нравилась пара Кохно-Денисов, а потому они были очень рады, что ребята спустя столько времени снова сошлись. Сейчас они намерены голосовать за них в приложении ТНТ-клаб, дабы возлюбленные вернулись на Поляну.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:07
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