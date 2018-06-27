NASA: Человечество может не видеть инопланетную жизнь
Специалисты NASA утверждают, что тот факт, что человечество не видит инопланетную жизнь, вовсе не означает, что ее нет на самом деле. Жизнь на других планетах может существовать в таких формах, которые просто недоступны восприятию землян.
Подобную концепцию выдвигают и ученые группы Nexus for Exoplanet System Science, которые считают, что в отличии от земной эволюции, прошедшей органический путь, жизнь на других планетах могла развиваться в совершенно других формах. Это касается как развития самих организмов, так и необходимости их существования. Вполне возможно, что инопланетные существа – это часть волновых потоков, не привязанных к месту и времени. А организация человеческого индивидуума просто не позволяет видеть такие формы существования.
Так что, как бы далеко ни зашел прогресс на нашей планете, астробиология по-прежнему остается малоизученной наукой.
Подобную концепцию выдвигают и ученые группы Nexus for Exoplanet System Science, которые считают, что в отличии от земной эволюции, прошедшей органический путь, жизнь на других планетах могла развиваться в совершенно других формах. Это касается как развития самих организмов, так и необходимости их существования. Вполне возможно, что инопланетные существа – это часть волновых потоков, не привязанных к месту и времени. А организация человеческого индивидуума просто не позволяет видеть такие формы существования.
Так что, как бы далеко ни зашел прогресс на нашей планете, астробиология по-прежнему остается малоизученной наукой.
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 05:00