NASA: Человечество может не видеть инопланетную жизнь

Подобную концепцию выдвигают и ученые группы Nexus for Exoplanet System Science, которые считают, что в отличии от земной эволюции, прошедшей органический путь, жизнь на других планетах могла развиваться в совершенно других формах. Это касается как развития самих организмов, так и необходимости их существования. Вполне возможно, что инопланетные существа – это часть волновых потоков, не привязанных к месту и времени. А организация человеческого индивидуума просто не позволяет видеть такие формы существования.Так что, как бы далеко ни зашел прогресс на нашей планете, астробиология по-прежнему остается малоизученной наукой.