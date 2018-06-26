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Появились слухи, что Виктория Борисевич покинула телепроект «Дом-2»

Несколько дней назад на Острове любви телепроекта «Дом-2» произошла драка между Алексеем Купиными и Давидом Анташвили. Ребята решили выяснить отношения прямо во время съемок ток-шоу, испугав не только своих девушек, но и пришедших в студию городских квартир зрителей.

После произошедшей стычки Давид несколько раз пытался вызвать Лешу на честный поединок, однако тот оказался, аргументировав тем, что они находятся в разных весовых категориях.

Появились слухи, что Виктория Борисевич покинула телепроект «Дом-2»


Стоит отметить, что по словам некоторых участников телестройки, именно этот конфликт сделал из Анташвили его возлюбленной Виктории Борисевич изгоев. Коллектив на Сейшелах встал на сторону Купина и Майи Донцовой, поэтому ребятам стало не с кем общаться.

А сегодня в Сети появились слухи о том, что Вика покинула реалити-шоу. Она отправилась домой, а ее избранник остался на Островах, пообещав, что отправиться следом за ней.

Напомним, что Анташвили и Борисевич долгое время просили у руководства телестройки небольшой отпуск, дабы навестить своих родных, а также отдохнуть от постоянного внимания и камер, однако им отказывали.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:30
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