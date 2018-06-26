Появились слухи, что Виктория Борисевич покинула телепроект «Дом-2»

После произошедшей стычки Давид несколько раз пытался вызвать Лешу на честный поединок, однако тот оказался, аргументировав тем, что они находятся в разных весовых категориях.Стоит отметить, что по словам некоторых участников телестройки, именно этот конфликт сделал из Анташвили его возлюбленной Виктории Борисевич изгоев. Коллектив на Сейшелах встал на сторону Купина и Майи Донцовой, поэтому ребятам стало не с кем общаться.А сегодня в Сети появились слухи о том, что Вика покинула реалити-шоу. Она отправилась домой, а ее избранник остался на Островах, пообещав, что отправиться следом за ней.Напомним, что Анташвили и Борисевич долгое время просили у руководства телестройки небольшой отпуск, дабы навестить своих родных, а также отдохнуть от постоянного внимания и камер, однако им отказывали.