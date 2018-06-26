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Alibaba реализует возможность использования сервиса денежных переводов на блокчейне

Руководством компании Alibaba принято решение запустить для своих пользователей новый сервис. Для совершение денежных переводов теперь возможно использовать преимущества системы блокчейн.

Как рассказал Джек Ма, руководитель компании Alibaba, есть полная уверенность в будущем блокчейна, и это требует использования его по максимуму. Разработчиками создана специальная система, позволяющая проведению покупателем денежных переводов, используя возможности данной технологии. Так же известно, что работа пока идет в режиме теста, доступ к ней есть только у жителей из стран Азии, Гонконга и Филиппин.
Alibaba реализует возможность использования сервиса денежных переводов на блокчейне


Для всех совершаемых по технологии платежей, организовано прохождение через банк Standart Chartered, находящийся в Гонконге. Участники проекта компании Globe Telecom Inc и Gcash. При условии положительного принятия и успешных рекомендаций системы, возможность совершения платежей через блокчейн появится у любого покупателя компании Alibaba, с любой точки мира.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:55
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