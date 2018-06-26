Alibaba реализует возможность использования сервиса денежных переводов на блокчейне

Как рассказал Джек Ма, руководитель компании Alibaba, есть полная уверенность в будущем блокчейна, и это требует использования его по максимуму. Разработчиками создана специальная система, позволяющая проведению покупателем денежных переводов, используя возможности данной технологии. Так же известно, что работа пока идет в режиме теста, доступ к ней есть только у жителей из стран Азии, Гонконга и Филиппин.Для всех совершаемых по технологии платежей, организовано прохождение через банк Standart Chartered, находящийся в Гонконге. Участники проекта компании Globe Telecom Inc и Gcash. При условии положительного принятия и успешных рекомендаций системы, возможность совершения платежей через блокчейн появится у любого покупателя компании Alibaba, с любой точки мира.