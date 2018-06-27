Новый седан Geely SL представили в Китае

Официальные фотографии нового автомобиля Geely SL производители опубликовали в мае этого года. На днях состоялась официальная презентация нового седана, который на китайском рынке будет реализовываться под названием Binrui, в других странах автомобиль будет предложен как Geely SL.Внешний дизайн нового седана напоминает флагман Geely Borui, который в России известен под названием Emgrand GT. Автомобиль Geely SL построен на платформе, которую в компании Geely разработали самостоятельно.Согласно предварительным данным в моторную линейку седана Geely SL войдут два бензиновых агрегата производительностью 136 и 133 лошадиные силы.