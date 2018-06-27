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Петербург может стать "Флоренцией XXI века"

В Смольном обсуждается Стратегия социально-экономического развития Петербурга, согласно которой к 2035 году город должен стать мировым культурным центром – «Флоренцией XXI века».

Петербург может стать "Флоренцией XXI века"


По мнению чиновников, в Петербурге сконцентрировано огромное и очень значимое для всего мирового сообщества культурное наследие, которое надо сохранить и примножить новыми видами искусств.

Развитие культурной столицы России как мирового центра позволит экспортировать уже созданные ценности, а также новые креативые технологии в области различных видов искусств. Напомним, что более 4213 памятников архитектуры, истории и культуры, сосредоточенных в Петербурге, внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 03:00
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