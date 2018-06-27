Петербург может стать "Флоренцией XXI века"

По мнению чиновников, в Петербурге сконцентрировано огромное и очень значимое для всего мирового сообщества культурное наследие, которое надо сохранить и примножить новыми видами искусств.Развитие культурной столицы России как мирового центра позволит экспортировать уже созданные ценности, а также новые креативые технологии в области различных видов искусств. Напомним, что более 4213 памятников архитектуры, истории и культуры, сосредоточенных в Петербурге, внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.