Роман Гриценко поссорился с новой девушкой Ириной Пинчук из-за Ольги Бузовой

«В день моего прихода мы немного поругались. Я психанула, потому что выяснилось, пока Рома меня ждал, флиртовал с Бузовой. Показали видео, как он лижет леденец с изображением ведущей. Мне это не понравилось, и я об этом сказала. Было обидно. Он ответил, что это фигня, и я могу расслабиться. Потом мы поговорили, вроде сейчас все нормально», - говорит Пинчук.

«Думаю, у них с Бузовой ничего и не было серьезного. Если бы она ему действительно нравилась, то Рома мог бы ухаживать за ведущей не только в периметре, но и за проектом. Если бы он и впрямь так хотел покорить ее сердце, то сейчас был бы не на «Доме-2», а на шоу, где мужчины добиваются Ольгу. Мне кажется, это для него была история в рамках проекта», - уверена Пинчук.

Однако Рома смог быстро объяснить Ире Пинчук, что всё это не должно волновать её. Сама же Бузова старается поменьше обращать внимания на всю эту возню.Несколько месяцев Гриценко пытался добиться расположения от Ольги. Парень дарил ведущей «Дома-2» букеты, устраивал и Бузовой сцены ревности, а как-то раз даже поцеловал знаменитость прямо при всех на Лобном.Бузова тогда четко дала понять, что никаких отношений у нее с Романом Гриценко быть не может. Именно поэтому он начал подыскивать себе новую пассию. В результате, выбор молодого человека пал на экс-участницу реалити-шоу Иру Пинчук.После месяца общения Ирина пришла на проект к Гриценко. Правда, в первый же день парочка успела поссориться. Как оказалось, ссора случилась из-за Ольги.По её словам, она никогда не простит измену своему избраннику. Именно поэтому, если Рома будет продолжать флиртовать с другими девушками или ведущими, то она просто-напросто перестанет общаться с ним.Но пока Ира настроена весьма позитивно и уверена, что им удастся построить отношения. Девушка также убеждена, что сможет сделать Романа счастливым. А еще она заявила, что Гриценко никогда не был влюблен в Ольгу по-настоящему и серьёзного у них ничего не было.Парень сейчас уехал на кастинг в Петербург, но Ира намерена его дождаться. Девушка говорит, что не приходила бы снова меня на телестройку, если бы ничего не испытывала бы к Роме.Необходимо напомнить, что Ирина Пинчук ушла из телепроекта около 2-х лет назад. Тогда девушка одержала победу в первом сезоне «Острова любви». Вместе с Ваней Барзиковым они выиграли 1 миллион рублей и на выигрыш парочка планировала устроить свадьбу. Но вскоре они очень внезапно расстались.Позже Ирина отмечала, что даже не задумывалась об отношениях с другими парнями из реалити-шоу. Но вот сегодня все мысли девушки заняты отношениями с Романом Гриценко.