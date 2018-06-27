В сети появились рендеры будущего флагмана LADA

Рендеры были созданы в рамках сотрудничества российских студентов и концерна «АвтоВАЗ». Работа над проектом началась в феврале 2018 года. Представители «АвтоВАЗа» рассказали студентам о философии «ИКС-графики», ставшей частью ДНК бренда LADA.В первую очередь студенты определились с концепцией внешнего вида будущего флагмана. Для этого они проанализировали концепцию дизайна компании, тенденции современного рынка и ожидания клиентов. Полученный результат нужно было выразить в новом концепте.Студенты работали под руководством Жюльена Друара – шеф дизайнера московской студии и центра проектной деятельности Московского политехнического университета. В результате были проработаны детали экстерьера и интерьера будущей новинки.