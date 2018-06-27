АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

В сети появились рендеры будущего флагмана LADA

Накануне в сеть выложили рендеры будущего флагмана LADA. Авторами рендеров являются студенты Московского политехнического университета.

В сети появились рендеры будущего флагмана LADA


Рендеры были созданы в рамках сотрудничества российских студентов и концерна «АвтоВАЗ». Работа над проектом началась в феврале 2018 года. Представители «АвтоВАЗа» рассказали студентам о философии «ИКС-графики», ставшей частью ДНК бренда LADA.

В первую очередь студенты определились с концепцией внешнего вида будущего флагмана. Для этого они проанализировали концепцию дизайна компании, тенденции современного рынка и ожидания клиентов. Полученный результат нужно было выразить в новом концепте.

Студенты работали под руководством Жюльена Друара – шеф дизайнера московской студии и центра проектной деятельности Московского политехнического университета. В результате были проработаны детали экстерьера и интерьера будущей новинки.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 02:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участники телепроекта считают, что Алиана
Американец запечатлел на камеру НЛО во время
Звезда Дома-2 Андрей Чуев яростно накинулся на
Гоген Солнцев рассказал о своей возлюбленной,
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами
Китайская станция Тяньгун-2 снова изменила высоту
В СМИ появились слухи о беременности Елены Лядовой
Пес спас полицейского и стал звездой интернета
В Micron Technology организовали массовое
Планшет на базе отечественной ОС Sailfish
Новый суперкар Aston Martin DBS Superleggera
NASA: Человечество может не видеть инопланетную
Новый седан Geely SL представили в Китае
Петербург может стать "Флоренцией XXI века"
В сети появились рендеры будущего флагмана LADA
В Красноярском крае зафиксирована вспышка
Исследователи опубликовали в сетях видео с НЛО
Егор Крид не позвал Дарью Клюкину на свой день
Шведы выбрали технический музей, а хорваты -
В AnTuTu опубликовали рейтинг самых выгодных
Учёные сравнили уставших врачей с алкоголиками
В Сети появились изображения смартфона Xiaomi Mi
В сеть выложили шпионские снимки McLaren 600LT
Откровения голой Кристины Асмус пришлись по душе
Ученые назвали способ как продлить жизнь и
Власти США впервые одобрили лекарство на основе
NASA опровергло информацию о многолетнем контакте
Архивное видео кормящей Аллы Пугачевой произвело
44-летняя Тайра Бэнкс задумалась о втором ребенке
KIA Telluride замечен на тестах почти без
Просмотреть все новости