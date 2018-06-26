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Система Nvidia предоставляет мощности для пяти из семи самых передовых компьютеров

В самых производительных системах, доля вычислительных возможностей обеспечивается на 95% графическими процессорами. Если рассмотреть самые мощные суперкомпьютеры, поддерживающие искусственный интеллект и входящие в новый список «500 самых мощных машин мира», то пять из семи будут построены на передовых графических процессорах Nvidia, оборудованных тензорными ядрами. Информация из сообщений представителей компании.

Суперкомпьютером Summit занимается первая строчка рейтинга. Третья позиция за Sierra, на пятом месте - ABCI, считающаяся самой мощной системой Японии, шестой в рейтинге идет - Piz Daint, это представитель мощной системы Европы, на седьмом месте - Titan. Возможности суперкомпьютеров способны к выполнению как традиционных HPC-вычислений, так и вычислений, связанных с условиями задач искусственного интеллекта.
Система Nvidia предоставляет мощности для пяти из семи самых передовых компьютеров


Отмечается, что проведение моделирования с помощью искусственного интеллекта, стало возможно после изобретения нового поколения графических процессоров Volta, на базе тензорных ядер. В NVIDIA рассказали, теперь появилась возможность развития науки, нахождения новых способов лечения болезней, так же будут открыты новые источники энергии. Инновационные суперкомпьютеры, поддерживающие возможности искусственного интеллекта, приведут к кардинальному изменению будущего вычислений.

Помимо прочего, графическими процессорами Nvidia положено начало для самого мощного суперкомпьютера Eni HPC4, это передовое промышленное направление в области решения задач для нефтегазовой промышленности. Им занимается 13-е место в опубликованном рейтинге.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:08
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