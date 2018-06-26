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Александра Черно до сих пор не доверяет Иосифу Оганесяну

Несколько месяцев подряд участница телепроекта «Дом-2» не находила себе места от мысли о том, что Иосиф Оганесян ей изменил. Она постоянно устраивала истерики, а также ревновала абсолютно ко всем девушкам, в чью сторону он смотрел.

Однако, недавно Саша узнала, что никакой измены не было, а сказано это было лишь для того, чтобы вывести на эмоции и сделать больно.

Александра Черно до сих пор не доверяет Иосифу Оганесяну

В итоге, на данный момент Черно не знает, что ей делать, радоваться или грустить. Ведь с одной стороны возлюбленный сохранил свою верность, а с другой – очень долго врал, причем очень правдоподобно.

Участница переживает, что в будущем молодой человек продолжит обманывать, а потому совершенно ему не доверяет. Ко всему прочему, он ее еще и раздражает. По словам Саши, у нее нет сейчас огонька в глазах и ей все надоело.

Что касается подписчиков, то они не относятся к данной ситуации серьезно, поскольку считают, что это издержки правильного образа жизни, который Черно ведет на протяжении нескольких недель, дабы похудеть на 30 килограмм.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:08
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