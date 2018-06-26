"Уральские пельмени" отсудили 5 миллионов у бывшего директора
Иск коллектива юмористов «Уральские пельмени», поданный в суд на бывшего директора Сергея Нетиевского, был удовлетворен. Преображенский суд Москвы принял решение выплатить артистам денежную компенсацию. В результате артисты отсудили 5 миллионов рублей у своего бывшего руководителя.
Конфликт произошел из-за телевизионной версии концерта 2009 года. Без ведома и согласия «Пельменей» Сергей Нетиевский вначале передал права на смонтированную версию шоу своей компании «Фэст Хэнд Медиа», а затем продал их телеканалу СТС. Коллектив «Уральские пельмени» при этой сделке денег не получили.
Теперь справедливость восторжествовала. Известные юмористы также отсудили права на старые выпуски шоу.
Конфликт произошел из-за телевизионной версии концерта 2009 года. Без ведома и согласия «Пельменей» Сергей Нетиевский вначале передал права на смонтированную версию шоу своей компании «Фэст Хэнд Медиа», а затем продал их телеканалу СТС. Коллектив «Уральские пельмени» при этой сделке денег не получили.
Теперь справедливость восторжествовала. Известные юмористы также отсудили права на старые выпуски шоу.