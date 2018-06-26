"Уральские пельмени" отсудили 5 миллионов у бывшего директора

Конфликт произошел из-за телевизионной версии концерта 2009 года. Без ведома и согласия «Пельменей» Сергей Нетиевский вначале передал права на смонтированную версию шоу своей компании «Фэст Хэнд Медиа», а затем продал их телеканалу СТС. Коллектив «Уральские пельмени» при этой сделке денег не получили.Теперь справедливость восторжествовала. Известные юмористы также отсудили права на старые выпуски шоу.