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"Уральские пельмени" отсудили 5 миллионов у бывшего директора

Иск коллектива юмористов «Уральские пельмени», поданный в суд на бывшего директора Сергея Нетиевского, был удовлетворен. Преображенский суд Москвы принял решение выплатить артистам денежную компенсацию. В результате артисты отсудили 5 миллионов рублей у своего бывшего руководителя.

"Уральские пельмени" отсудили 5 миллионов у бывшего директора


Конфликт произошел из-за телевизионной версии концерта 2009 года. Без ведома и согласия «Пельменей» Сергей Нетиевский вначале передал права на смонтированную версию шоу своей компании «Фэст Хэнд Медиа», а затем продал их телеканалу СТС. Коллектив «Уральские пельмени» при этой сделке денег не получили.

Теперь справедливость восторжествовала. Известные юмористы также отсудили права на старые выпуски шоу.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 19:36
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