Зрители считают, что организаторам «Дом-2» неинтересны судьбы участников
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» все чаще приходят к мысли, что организаторов не интересуют судьбы участников телестройки, и они наплевательски относятся как моральному аспекту, так и к конечному результату.
По мнению зрителей, организаторы «прогибают и ломают участников» и им совершенно все равно будут ли они вместе и насколько их судьба станет благоприятной.
«Сейчас Рапунцелей костерят. Но ведь разве не орги посеяли эти семена разрухи? Сначала Ольге всё позволяли, а она из Димки идиота сделала. Теперь закрыли глаза на то, что Алёнка спуталась с Ершиком», – пишут пользователи, отмечая, что вряд ли какая мать будет спокойна. Если ее дочь спуталась с алиментщиком.
Зрители сетуют, что много эфиров тратят на совершенно непристойных участников, а в итоге страдают их дети.
По мнению зрителей, организаторы «прогибают и ломают участников» и им совершенно все равно будут ли они вместе и насколько их судьба станет благоприятной.
«Сейчас Рапунцелей костерят. Но ведь разве не орги посеяли эти семена разрухи? Сначала Ольге всё позволяли, а она из Димки идиота сделала. Теперь закрыли глаза на то, что Алёнка спуталась с Ершиком», – пишут пользователи, отмечая, что вряд ли какая мать будет спокойна. Если ее дочь спуталась с алиментщиком.
Зрители сетуют, что много эфиров тратят на совершенно непристойных участников, а в итоге страдают их дети.