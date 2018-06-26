Зрители считают, что организаторам «Дом-2» неинтересны судьбы участников

По мнению зрителей, организаторы «прогибают и ломают участников» и им совершенно все равно будут ли они вместе и насколько их судьба станет благоприятной., – пишут пользователи, отмечая, что вряд ли какая мать будет спокойна. Если ее дочь спуталась с алиментщиком.Зрители сетуют, что много эфиров тратят на совершенно непристойных участников, а в итоге страдают их дети.