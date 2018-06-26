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Зрители считают, что организаторам «Дом-2» неинтересны судьбы участников

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» все чаще приходят к мысли, что организаторов не интересуют судьбы участников телестройки, и они наплевательски относятся как моральному аспекту, так и к конечному результату.

По мнению зрителей, организаторы «прогибают и ломают участников» и им совершенно все равно будут ли они вместе и насколько их судьба станет благоприятной.

Зрители считают, что организаторам «Дом-2» неинтересны судьбы участников

«Сейчас Рапунцелей костерят. Но ведь разве не орги посеяли эти семена разрухи? Сначала Ольге всё позволяли, а она из Димки идиота сделала. Теперь закрыли глаза на то, что Алёнка спуталась с Ершиком», – пишут пользователи, отмечая, что вряд ли какая мать будет спокойна. Если ее дочь спуталась с алиментщиком.

Зрители сетуют, что много эфиров тратят на совершенно непристойных участников, а в итоге страдают их дети.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:42
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