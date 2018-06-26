Минфин прогнозирует рост пенсий до 20 тысяч рублей и более к 2024 году
Министр Минфина России предположил, что пенсия россиян станет значительно выше уже через 2,5 года - она достигнет 20 тыс. рублей. Эти заявления, по мнению обозревателей, призваны сократить недовольство жителей страны новой пенсионной реформой правительства Дмитрия Медведева.
Антон Силуанов, министр финансов уверен в том, что возможности финансовой системы страны и ПФР позволят и дальше увеличивать пенсии в стране. Он назвал возможную цифру среднестатистической пенсии пенсионера уже через 2,5 года - она составит 20 тыс. рублей.
Одновременно чиновник сообщил, что правительство предложит всем сотрудникам добровольно участвовать в создании пенсионных вкладов. Чтобы заинтересовать россиян, для них снижена базовая налоговая ставка на доходы физлиц, а владельцам сократят налогообложение.
Антон Силуанов, министр финансов уверен в том, что возможности финансовой системы страны и ПФР позволят и дальше увеличивать пенсии в стране. Он назвал возможную цифру среднестатистической пенсии пенсионера уже через 2,5 года - она составит 20 тыс. рублей.
Одновременно чиновник сообщил, что правительство предложит всем сотрудникам добровольно участвовать в создании пенсионных вкладов. Чтобы заинтересовать россиян, для них снижена базовая налоговая ставка на доходы физлиц, а владельцам сократят налогообложение.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 19:08