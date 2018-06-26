Аномальные кольца в небе с вылетающими из них НЛО шокировали турецких жителей

Оказалось, что пришельцы стали массово посещать территорию страны, используя для своих визитов портал в другой мир. Свидетели события описывали, что кольца постоянно меняли форму и были вложены друг в друга, а также поразили людей сильным свечением.Затем оттуда на большой скорости вынеслись НЛО, имевшие различный внешний вид и размеры. Эксперты предположили, что в кольцах могли расположиться платформы для посадки гигантских материнских внеземных кораблей, которые скоро тоже прибудут сюда следом за разведчиками.