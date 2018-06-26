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Александра Черно вызвала чувство отвращения у зрителей «Дома-2» после танца на пилоне

Ни для кого не секрет, что участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно, несмотря на свой лишний вес, абсолютно не имеет комплексов и чувствует себя прирожденной красавицей.

Девушка без стеснения ходит в коротких шортах, появляется перед камерой в нижнем белье, и даже принимает участия в откровенных сценках, которые выставляют ее в неприглядном виде.

Александра Черно вызвала чувство отвращения у зрителей «Дома-2» после танца на пилоне


А на днях она решила взять несколько уроков по соблазнению, в частности, научиться танцевать на пилоне. Видео этих уроков попало в Сеть и быстро распространилось по околодомовским сообществам.

В ролике Саша пыталась изображать из себя звезду и соблазнять Иосифа Оганесяна, что вызвало у многих поклонников телестройки отвращение.

Александра Черно вызвала чувство отвращения у зрителей «Дома-2» после танца на пилоне


«Что-то как-то фу!», «Как это развидеть?», «Вызывает чувство брезгливости», «Если это секси, то только для слепого», «Вот бывают девушки с лишним весом, но они умеют выглядеть аппетитно и привлекательно, но здесь конец света, конечно», «Просто кошмар», - высказались зрители после просмотра танца Черно.

Однако не только хейтеры следят за жизнью девушки, у нее есть и армия поклонников, которые поспешили выступить на защиту своей любимицы. По их мнению, Саша работает над собой, похудела на несколько килограмм, почувствовала себя сексуальной, а потому решилась на такой шаг, и в этом нет ничего плохого.

Фанаты уверены, что чем больше Черно будет любить себя, тем быстрее и лучше будет проходить ее «перезагрузка», поэтому вместо критики и высмеивания ее просто необходимо поддержать, чтобы в дальнейшем у нее не развились комплексы.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:14
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