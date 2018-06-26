АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Ростовские мужчины ревнуют девушек к гостям ЧМ-2018

Пользователи сетей узнали, что ростовские парни ревнуют девушек к гостям ЧМ-2018. Они обделены вниманием местных красавиц, обративших свои взоры на зарубежных болельщиков.

Дискуссия на такую тему уже проходит в пабликах города после сообщения мужчины, возмущенного поведением молодых особ, предложившим туристам поцеловать их для эффектного селфи. Он даже считает действия горожанок дискриминацией, потому что его никто так не балует во время местных матчей.

Ростовские мужчины ревнуют девушек к гостям ЧМ-2018


Пользователи сетей долго смеялись над проблемами ростовчан, посоветовав недовольному человеку надеть карнавальный костюм, чтобы поразить девушку необычным внешним видом. Женщины тоже активно обсуждают способы соблазна иностранных кавалеров, желая удачно выйти замуж.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак решила провести время с близкими людьми
Wi-Fi Alliance приступил к сертификации стандарта
Трамп рассказал об идиллии в отношениях с супругой
Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве
Алена Шишкова показала стройные ноги в
Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с
Чат-бот Воронежских студентов попал в финал
На испытаниях замечен Audi E-Tron Quattro с
В Техасе жители были шокированы видом мертвой
Анастасия Решетова получила в подарок от Тимати
Болеющий Дима Билан пропал с социальных сетей
Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП
Поклонники Кети Топурии были недовольны ее
Ученые: Чрезмерная радость может стать причиной
Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и
Ученые рассказали о секретах древнего климата
Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового
Новый образ Шерон Стоун омолодил ее на 30 лет
Названы самые дорогие для проживания экспатов
Диана Гурцкая назвала смерть поэта Андрея
В Индии женщина на новоселье отравила больше 100
Ученые разработали состав инсулиновых таблеток
Армен Джигарханян женился на Виталине
Бритни Спирс на грани нервного срыва
В Анапе дайвер прокатился на огромной акуле и
Ученые изучили эволюцию липидов в тканях
Принц Гарри подогрел слухи о беременности Меган
Учёные рассказали неизвестные факты о поцелуях
Система Nvidia предоставляет мощности для пяти из
Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды
Просмотреть все новости